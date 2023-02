Про це повідомила журналістка, історикиня мистецтва Оксана Семенік, яка тривалий час писала листи в музей з цього приводу.

“Нарешті Metropolitan прочитав сто моїх листів, почув нас і танцівниці Дега в українському вбранні стали не russian dancers, як це було ще буквально декілька днів тому (!), а Dancers in Ukrainian Dress", – написала вона на своїй facebook-сторінці.

Також про те, що музеї світу перейменовують згадану відому картину, повідомили в Міністерстві культури й інформаційної політики України.

У Мінкульті також згадали про музей Метрополітен і додали, що раніше Національна Лондонська галерея відгукнулася на заклики українських представників мистецтва виправити назви картин Деґа й перейменувала картину ще в середині березня 2022 року.

"Музей Гетті у Лос-Анджелесі не змінив назву, але навесні 2022 року після повномасштабного російського вторгнення до України у відповідь на численні звернення представників української культурної спільноти додав пояснення до картини", – йдеться в повідомленні МКІП.

Як додала Оксана Семенік, Метрополітен також визнав українським художника Архипа Куїнджі, який народився в Маріуполі.

"Там також прибрали ганебну згадку про те, що "artist celebrating both in russia and Ukraine". І нарешті додали хто саме зруйнував музей в Маріуполі – росіяни. Нагадаю, що ця робота в постійній експозиції і про це читають тисячі, а той десятки тисяч людей", – написала вона.