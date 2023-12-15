Музиканта YARMAK, який служить у ЗСУ, пограбували в поїзді, коли він їхав на ротацію

Про це він розповів у сторіс в Instagram.

32-річний український репер Олександр Ярмак, більш відомий як YARMAK, який з перших днів повномасштабного вторгнення захищає Україну на фронті, поділився, що його обікрали в потязі "Київ-Дніпро".

"Вночі злодії відкрили купе, вкрали рюкзак з ноутбуком, з камерою Go Pro. Так само в сусідньому вагоні в іноземця теж вкрали рюкзак і вкрали у людини з курточки AirPods. Таке відчуття, що це відео записувалося в 1998-му, але це, на жаль, 2023 рік, і ось такий сервіс надає "Укрзалізниця", - зазначив YARMAK.

Він зауважив, що не вперше чує про подібні випадки у поїзді.

"Учора у військового на цьому самому потязі вкрали всі речі, і він вийшов просто у взутті, штанах і футболці", - розповів YARMAK та закликав українців бути обачними.

Військовослужбовцям репер порадив усю важливу інформацію, відео, які вони записують на телефони, камери та планшети, перезаливати на захищені носії.

"У мене найцінніше, що сьогодні я втратив, - це інформація: унікальні кадри з історичних військових подій на фронті, які, на жаль, вже я не зможу ніяк відновити. Залишилось тільки те, що було знято на телефон. Тому зберігайте цю інформацію, вона набагато цінніше, ніж будь-які матеріальні речі", - підсумував YARMAK.

Фото: Скриншот з Instagram YARMAK