МВФ погіршив прогноз зростання ВВП України до 3,5% у 2021 році

Про це йдеться у жовтневому Огляді світової економіки (WEO) від МВФ.



Згідно з оглядом, прогноз зростання економіки України у 2021 році погіршено до 3,5%. У 2022 році прогноз зростання економіки підвищено до 3,6% у порівнянні з 3,4% у квітневому огляді.



Зазначається, що оцінку середньорічної інфляції в Україні у 2021 році підвищено до 9,5% з 7,9%, у 2022 - до 7,1% з 6,8%. Інфляція на кінець 2021 року очікується на рівні 10,2%, у 2022 році - 6%.

Нагадаємо, Національний банк прогнозує зростання економіки України на 3,8% за підсумками 2021 року.