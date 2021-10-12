МВФ погіршив прогноз зростання ВВП України до 3,5% у 2021 році
Міжнародний валютний фонд (МВФ) погіршив оцінку зростання ВВП України у 2021 році до 3,5% з 4% у квітневому прогнозі
Про це йдеться у жовтневому Огляді світової економіки (WEO) від МВФ.
Згідно з оглядом, прогноз зростання економіки України у 2021 році погіршено до 3,5%. У 2022 році прогноз зростання економіки підвищено до 3,6% у порівнянні з 3,4% у квітневому огляді.
Зазначається, що оцінку середньорічної інфляції в Україні у 2021 році підвищено до 9,5% з 7,9%, у 2022 - до 7,1% з 6,8%. Інфляція на кінець 2021 року очікується на рівні 10,2%, у 2022 році - 6%.
- Нагадаємо, Національний банк прогнозує зростання економіки України на 3,8% за підсумками 2021 року.
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