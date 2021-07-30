ВВП України за підсумками року зросте на 3,8%, - Інфляційний звіт НБУ

Про це йдеться у липневому Інфляційному звіті Національного банку України.



"У 2021 році ВВП України зросте на 3,8%. Основним драйвером буде приватне споживання, що підвищиться на 8%", - йдеться у звіті.



Так, цей чинник разом із сприятливими умовами зовнішньої торгівлі компенсують втрати економіки через посилення карантину взимку та навесні та дію інших тимчасових факторів. Поширення вакцинації дозволить швидше відновитися найбільш постраждалому від карантину сектору послуг та пасажирських перевезень.



В НБУ додали, що економічна активність пожвавиться також внаслідок високого зовнішнього попиту. Сприятливі умови торгівлі дадуть змогу покращити фінансовий стан експортерів та відновити інвестиційну активність.



У 2022-2023 роках, прогнозують у регуляторі, економіка України зростатиме на близько 4% щороку. Крім приватног споживання, цьому сприятимуть значний попит на товари українського експорту, а також пожвавлення інвестиційної діяльності підприємств завдяки кращим фінансовим результатам та активізації кредитування.

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