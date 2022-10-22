МВФ закликав Україну відмовитись від зниження податків
Міжнародний валютний фонд закликав владу України не робити кроків, які скорочують податкові надходження
Про це йдеться на порталі МВФ.
"Офіційним органам рекомендується утримуватися від заходів, що скорочують податкові надходження", - сказав глава місії МВФ Гевін Грей.
Він наголосив на необхідності "зробити витрати відповідними наявному фінансуванню".
За його словами, російське вторгнення в Україну, яке почалося понад сім місяців тому, завдало величезних людських страждань і мало серйозні економічні наслідки. Реальний валовий внутрішній продукт (ВВП) значно скоротився, інфляція різко зросла, торгівля була значно порушена, а бюджетний дефіцит зріс до безпрецедентного рівня.
"Українська влада заслуговує на велику похвалу за збереження значного ступеня макрофінансової стабільності в цих надзвичайно складних обставинах", - додав Грей.
Він повідомив, що найближчі тижні буде обговорено запуск Моніторингової програми із залученням Ради директорів Фонду (Program Monitoring with Board Involvement – PMB).
"PMB викладе політичні наміри влади щодо підтримки макроекономічної та фінансової стабільності та представить оцінку потреб у зовнішньому фінансуванні на 2023 рік", - сказав глава місії МВФ.
- 17 жовтня місія МВФ по Україні розпочала роботу в Відні. Представники НБУ на чолі з головою Національного банку Андрієм Пишним візьмуть участь у робочих зустрічах з експертами місії, під час яких розглядатимуться поточний стан економіки України.
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