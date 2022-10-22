МВФ закликав Україну відмовитись від зниження податків

Про це йдеться на порталі МВФ.

"Офіційним органам рекомендується утримуватися від заходів, що скорочують податкові надходження", - сказав глава місії МВФ Гевін Грей.

Він наголосив на необхідності "зробити витрати відповідними наявному фінансуванню".

За його словами, російське вторгнення в Україну, яке почалося понад сім місяців тому, завдало величезних людських страждань і мало серйозні економічні наслідки. Реальний валовий внутрішній продукт (ВВП) значно скоротився, інфляція різко зросла, торгівля була значно порушена, а бюджетний дефіцит зріс до безпрецедентного рівня.

"Українська влада заслуговує на велику похвалу за збереження значного ступеня макрофінансової стабільності в цих надзвичайно складних обставинах", - додав Грей.

Він повідомив, що найближчі тижні буде обговорено запуск Моніторингової програми із залученням Ради директорів Фонду (Program Monitoring with Board Involvement – PMB).

"PMB викладе політичні наміри влади щодо підтримки макроекономічної та фінансової стабільності та представить оцінку потреб у зовнішньому фінансуванні на 2023 рік", - сказав глава місії МВФ.

17 жовтня місія МВФ по Україні розпочала роботу в Відні. Представники НБУ на чолі з головою Національного банку Андрієм Пишним візьмуть участь у робочих зустрічах з експертами місії, під час яких розглядатимуться поточний стан економіки України.

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