Місія МВФ по Україні розпочала роботу у Відні
У Відні в понеділок, 17 жовтня, розпочала свою роботу місія МВФ по Україні, яка триватиме до 20 жовтня
Про це повідомили в telegram-каналі Національного банку України.
Представники НБУ на чолі з головою Національного банку Андрієм Пишним візьмуть участь у робочих зустрічах з експертами місії, під час яких розглядатимуться поточний стан економіки України.
"Ми налаштовані на активну роботу з експертами Фонду. Сподіваємося на плідні результати місії та визначення параметрів для початку роботи над новою Моніторинговою програмою із залученням Ради МВФ, яка стане підґрунтям для повноцінної програми з Фондом", – наголосив голова НБУ Андрій Пишний.
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Повідомляється, що міжнародний валютний фонд підтримує Україну від початку повномасштабного вторгнення. У березні 2022 року в межах інструменту екстреного фінансування Rapid Financing Instrument (RFI) Україна отримала 1,4 млрд дол. США. У жовтні МВФ надав додаткову підтримку обсягом 1,3 млрд дол. США завдяки розширенню RFI для країн, що постраждали від продовольчої кризи, викликаної повномасштабним нападом Росії на Україну.
- 30 вересня Рада виконавчих директорів МВФ затвердила розширення інструментів антикризового фінансування, що дасть змогу Україні звернутися за новим траншем у межах інструменту Rapid Financing Instrument (RFI).
- 7 жовтня Денис Шмигаль повідомив, що МВФ надасть Україні додаткові 1,3 млрд доларів екстреного фінансування.
- 8 жовтня у МВФ оголосили, що новий пакет фінансування України на 1,3 млрд доларів у рамках RFI має задовольнити потреби платіжного балансу України, а також підтримати її кредитоспроможність.
- 13 жовтня Україна отримала від МВФ $1,3 млрд додаткового фінансування.
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