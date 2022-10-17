Місія МВФ по Україні розпочала роботу у Відні

Про це повідомили в telegram-каналі Національного банку України.

Представники НБУ на чолі з головою Національного банку Андрієм Пишним візьмуть участь у робочих зустрічах з експертами місії, під час яких розглядатимуться поточний стан економіки України.

"Ми налаштовані на активну роботу з експертами Фонду. Сподіваємося на плідні результати місії та визначення параметрів для початку роботи над новою Моніторинговою програмою із залученням Ради МВФ, яка стане підґрунтям для повноцінної програми з Фондом", – наголосив голова НБУ Андрій Пишний.

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Повідомляється, що міжнародний валютний фонд підтримує Україну від початку повномасштабного вторгнення. У березні 2022 року в межах інструменту екстреного фінансування Rapid Financing Instrument (RFI) Україна отримала 1,4 млрд дол. США. У жовтні МВФ надав додаткову підтримку обсягом 1,3 млрд дол. США завдяки розширенню RFI для країн, що постраждали від продовольчої кризи, викликаної повномасштабним нападом Росії на Україну.

30 вересня Рада виконавчих директорів МВФ затвердила розширення інструментів антикризового фінансування, що дасть змогу Україні звернутися за новим траншем у межах інструменту Rapid Financing Instrument (RFI).

7 жовтня Денис Шмигаль повідомив, що МВФ надасть Україні додаткові 1,3 млрд доларів екстреного фінансування.

8 жовтня у МВФ оголосили, що новий пакет фінансування України на 1,3 млрд доларів у рамках RFI має задовольнити потреби платіжного балансу України, а також підтримати її кредитоспроможність.

13 жовтня Україна отримала від МВФ $1,3 млрд додаткового фінансування.

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