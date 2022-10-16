Про це повідомив економіст Олег Пендзин в етері Еспресо.

"Нам не гроші від МВФ потрібні, а його присутність в країні як сигнал для інвесторів, що з Україною можна працювати. Це важливо на тлі того, що ми фактично оголосили дефолт по зовнішніх запозиченнях", - зазначив він.

За словами економіста, основні гроші ми отримуємо від партнерів - американців, в першу чергу.

"Європа дає нам довгострокові дешеві кредити, а США дають нам гранти. Ленд-ліз, який запрацював з 1 жовтня - це теж, по-суті, подарунок військової техніки. Без допомоги наших партнерів Україна воювати не змогла б з економічної точки зору. Світовий банк та МВФ - це міжнародні організації, які мають на меті підтримання економіки в процесі її відновлення і розвитку. Точно вони не фінансують воєнну економіку, видатки, пов'язані з війною", - підсумував Пендзин.