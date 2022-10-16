Нам потрібні не гроші від МВФ, а його присутність в країні, - економіст Пендзин
Такі організації, як Міжнародний валютний фонд не фінансують воєнну економіку, видатки, пов'язані з війною. Нам допомогають США та ЄС - без них Україна не могла б воювати з точки зору економіки
Про це повідомив економіст Олег Пендзин в етері Еспресо.
"Нам не гроші від МВФ потрібні, а його присутність в країні як сигнал для інвесторів, що з Україною можна працювати. Це важливо на тлі того, що ми фактично оголосили дефолт по зовнішніх запозиченнях", - зазначив він.
За словами економіста, основні гроші ми отримуємо від партнерів - американців, в першу чергу.
"Європа дає нам довгострокові дешеві кредити, а США дають нам гранти. Ленд-ліз, який запрацював з 1 жовтня - це теж, по-суті, подарунок військової техніки. Без допомоги наших партнерів Україна воювати не змогла б з економічної точки зору. Світовий банк та МВФ - це міжнародні організації, які мають на меті підтримання економіки в процесі її відновлення і розвитку. Точно вони не фінансують воєнну економіку, видатки, пов'язані з війною", - підсумував Пендзин.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
40.01
Купівля 40.01Продаж 40.83
-
EUR
Купівля 38.35Продаж 39.47
- Актуальне
- Важливе