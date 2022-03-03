МВС оприлюднила додаткові номери телефонів поліції Києва для реєстрації звернень

Про це йдеться в телеґрам-каналі МВС.



В умовах воєнного стану поліція Києва спільно з іншими правоохоронними органами несе службу із забезпечення публічної безпеки в посиленому режимі. До охорони правопорядку в місті залучили співробітників усіх служб і підрозділів ГУ Нацполіції Києва. Виклики від громадян фіксують і негайно на них реагують.



"Останнім часом можливі періодичні проблеми зі зв’язком на спецлінію 102 у зв’язку з її перевантаженням", - попередили в МВС.



Однак за резервними номерами можна звернутися до поліції Києва - 0672311868, а також територіальних підрозділів:

Голосіївське УП - 06342543 99.

Дарницьке УП - 0676506921.

Деснянське УП - 0676506922.

Дніпровське УП - 0676506923.

Оболонське УП - 0671241949.

Печерське УП - 0676392835.

Подільське УП - 0978938414.

Святошинське УП - 0987340646.

Солом‘янське УП - 0731044138.

Шевченківське УП - 0676506924.

Управління поліції в метрополітені - 0964901698.

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