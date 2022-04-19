МВС передумало. Виїхати за кордон можна і за внутрішнім паспортом

Про це повідомило Міністерство внутрішніх справ.



"Таке рішення прийнято, зважаючи на ситуацію, що складається на території України під час воєнного стану, коли громадяни України не можуть швидко і вчасно оформити паспорт громадянина України для виїзду за кордон (закордонний паспорт), - пояснили у відомстві. - Саме через гуманітарні обставини та за раніше досягнутими домовленостями з суміжними країнами співробітники прикордонного відомства здійснюватимуть пропуск громадян України, в тому числі і за внутрішнім паспортним документом. Це стосується всіх громадян, незалежно від областей, з яких вони прямують".



У МВС нагадали, що Правила перетинання державного кордону громадянами України регламентуються Постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 р. №57.



"З-поміж іншого нею визначено, що виїзд за межі України дітей, які не досягли 16-річного віку, здійснюється за наявності паспорта громадянина України або свідоцтва про народження дитини (за відсутності паспорта громадянина України)".



"В окремих випадках під час перебування за кордоном може виникнути гостра необхідність наявності закордонного паспорта, що визначено законодавствами країн, де наші краяни планують перебувати, або під час поїздок між різними країнами", додали у міністерстві.

Нагадаємо, 18 квітня у Держприкордонслужбі пояснили, кому потрібні закордонні паспорти для перетину кордону з ЄС.