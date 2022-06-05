МВС: ЗСУ повинні зайти на територію РФ, щоб повернути Донбас
В МВС вважають, що Україні для того, щоб відбити Донбас, потрібно зайти на територію Росії
Про це повідомляє "24 канал".
За словами Андрусіва, відбити Донбас без заходу на територію РФ - дуже важко.
"Значно складніше, я вважаю, відбивати Донбас. Чому? Тому що, аби його відбивати з тактичного погляду, потрібно розуміти, що ми повинні зайти на територію Росії, а це вже має багато далеких міжнародних наслідків", – сказав радник глави МВС Віктор Андрусів.
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