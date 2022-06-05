Про це повідомляє "24 канал".

За словами Андрусіва, відбити Донбас без заходу на територію РФ - дуже важко.

"Значно складніше, я вважаю, відбивати Донбас. Чому? Тому що, аби його відбивати з тактичного погляду, потрібно розуміти, що ми повинні зайти на територію Росії, а це вже має багато далеких міжнародних наслідків", – сказав радник глави МВС Віктор Андрусів.

Нагадаємо, жителів Донецька, як і інших частин окремих окупованих районів Донецької і Луганської областей (ОРДЛО), російська адміністрація примусово змушує воювати проти України.

Після 21:00 у суботу, 4 червня 2022 року, в середмісті Донецька пролунала серія гучних вибухів.

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