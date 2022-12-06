М'ясо по-французьки. Рецепт
М'ясо по-французьки – популярна страва. Нею люблять частувати гостей. Готується швидко й просто. Інгредієнти – доступні. А смак – відмінний!
Інгредієнти:
- 800 г свинини без сала
- 1 кг картоплі
- 2 цибулини
- 300 г твердого сиру
- 150 г майонезу
- Сіль, перець, приправи - до смаку
Спосіб приготування "М’яса по-французьки"
- Чистимо картоплю, миємо та нарізаємо тонкими кружальцями
- Чистимо цибулю й теж нарізаємо тонкими кружальцями
- Миємо свинину й також нарізаємо на пласти не товстіше 1 см
- Усі шматочки м'яса відбиваємо
- Натираємо сир на грубій тертці
- Розклали все на шарами на деко
- Спершу картоплю й присолюємо
- Далі відбите м’ясо, солимо, перчимо, натираємо спеціями до смаку
- А вже зверху – кільця цибулі
- Змащуємо все зверху майонезом
- І посипаємо тертим твердим сиром
- Ставимо деко в розігріту духовку на 40-45 хв.
- А якщо раптом вам хочеться додати ще грибів чи помідорів… то ніхто не в змозі із вами сперечатись
М'ясо по-французьки готове
- Ріжемо готовий смаколик його на порції
- Розкладаємо на тарілки
- Для естетичної краси й більшої вітамінної поживності - посипте зверху свіжою зеленню
Смачного!
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