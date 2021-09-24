МЗС: близько ста українців бажають евакуюватись з Афганістану

Про це в коментарі РБК-Україна сказав речник відомства Олег Ніколенко.

Україна постійно на зв'язку з громадянами, які бажають евакуюватися.

"Наше посольство в Таджикистані підтримує із ними зв‘язок. Щойно з‘явиться чергова можливість залишити країну, громадяни отримають інструкції", - пояснив Ніколенко.

23 вересня у аеропорту "Бориспіль" приземлився літак з людьми, які були евакуйовані з столиці Афганістану - Кабулу.