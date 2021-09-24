МЗС: близько ста українців бажають евакуюватись з Афганістану
Міністерству закордонних справ України відомо про ще близько 100 українців на території Афганістану, які хочуть покинути країну
Про це в коментарі РБК-Україна сказав речник відомства Олег Ніколенко.
Україна постійно на зв'язку з громадянами, які бажають евакуюватися.
"Наше посольство в Таджикистані підтримує із ними зв‘язок. Щойно з‘явиться чергова можливість залишити країну, громадяни отримають інструкції", - пояснив Ніколенко.
- 23 вересня у аеропорту "Бориспіль" приземлився літак з людьми, які були евакуйовані з столиці Афганістану - Кабулу.
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