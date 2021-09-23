До України прилетів рейс з евакуйованими громадянами з Кабулу

Про це повідомляє РБК-Україна.

Рейс евакуював 96 людей, серед яких українці та іноземні громадяни.



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"На цьому борті прилетіли люди, повернення яких запитували Ватикан і Канада. Наразі прилетіло 96 осіб, серед них є громадяни України, є особи з посвідкою на проживання в Україні, члени їх родин, а також особи, про повернення яких просив Ватикан та Канада", - заявила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.