До України прилетів рейс з евакуйованими громадянами з Кабулу
У аеропорту "Бориспіль" приземлився літак з людьми, які були евакуйовані з столиці Афганістану - Кабулу
Про це повідомляє РБК-Україна.
Рейс евакуював 96 людей, серед яких українці та іноземні громадяни.
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"На цьому борті прилетіли люди, повернення яких запитували Ватикан і Канада. Наразі прилетіло 96 осіб, серед них є громадяни України, є особи з посвідкою на проживання в Україні, члени їх родин, а також особи, про повернення яких просив Ватикан та Канада", - заявила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.
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