З Кабулу вилетів літак з приблизно 100 українцями, - розвідка
З аеропорту Кабула вилетів евакуаційний літак, на борту якого перебувають близько 100 громадян України
Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони у Facebook.
"Протягом останніх декількох днів проводилися міжнародні перемовини щодо можливої евакуації українських громадян з Афганістану. Протягом всього періоду українські дипломати, представники ГУР МО України та Офіс президента узгоджували можливість евакуації українських громадян та членів їхніх родин", - ідеться в повідомленні.
Участь в перемовинах брали представники Пакистану, Туреччини, Катару та Афганістану.
"Сьогодні зранку перемовини завершилися успіхом і цивільний літак вилетів з території аеропорту міста Кабул. На борту літака знаходяться близько 100 громадян. Очікується, що літак з евакуйованими особами прибуде до Києва протягом 24 годин", - заявили у ГУР.
- У суботу, 28 серпня, трьома літаками з Кабулу до Борисполя прибули 360 осіб, серед яких 80 громадян України.
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