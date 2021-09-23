З Кабулу вилетів літак з приблизно 100 українцями, - розвідка

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони у Facebook.

"Протягом останніх декількох днів проводилися міжнародні перемовини щодо можливої евакуації українських громадян з Афганістану. Протягом всього періоду українські дипломати, представники ГУР МО України та Офіс президента узгоджували можливість евакуації українських громадян та членів їхніх родин", - ідеться в повідомленні.

Участь в перемовинах брали представники Пакистану, Туреччини, Катару та Афганістану.

"Сьогодні зранку перемовини завершилися успіхом і цивільний літак вилетів з території аеропорту міста Кабул. На борту літака знаходяться близько 100 громадян. Очікується, що літак з евакуйованими особами прибуде до Києва протягом 24 годин", - заявили у ГУР.

У суботу, 28 серпня, трьома літаками з Кабулу до Борисполя прибули 360 осіб, серед яких 80 громадян України.