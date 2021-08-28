Серед евакуйованих з Афганістану сотень осіб - 80 громадян України, - МЗС
У суботу, 28 серпня, трьома літаками з Кабулу до Борисполя прибули 360 осіб, серед яких 80 громадян України
Про це заявив заступник міністра закордонних справ Євген Єнін, повідомляє РБК-Україна.
За його словами, сьогодні трьома літаками до Борисполя прибуло близько 360 евакуйованих з Афганістану, серед яких 80 громадян України.
"За попередньою інформацією Міністерства оборони, на борту 80 громадян України. Є громадяни, які мають посвідки на постійне проживання в Україні", - сказав Єнін.
- 28 серпня до України з Афганістану вилетіли три літаки із майже 400 евакуйованими особами.
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