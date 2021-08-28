Серед евакуйованих з Афганістану сотень осіб - 80 громадян України, - МЗС

Про це заявив заступник міністра закордонних справ Євген Єнін, повідомляє РБК-Україна.

За його словами, сьогодні трьома літаками до Борисполя прибуло близько 360 евакуйованих з Афганістану, серед яких 80 громадян України.

"За попередньою інформацією Міністерства оборони, на борту 80 громадян України. Є громадяни, які мають посвідки на постійне проживання в Україні", - сказав Єнін.