Україна евакуювала з Афганістану ще 400 людей
До України з Афганістану вилетіли три літаки із майже 400 евакуйованими особами
Про це повідомляє РБК-Україна.
За словами радника глави Офісу президента Михайла Подоляка, Україна евакуювала з Афганістану ще близько 400 осіб, які вилетіли з Кабула трьома літаками.
"Десь близько 400 осіб евакуйовано. Прямо зараз сів другий літак. Трохи пізніше, через годину-півтори сяде третій. На бортах багато громадян України, є громадяни США, журналісти в тому числі", - сказав Подоляк.
- Нагадаємо, 27 серпня посол України в Афганістані Василь Серватюк заявив, що в країні залишається понад 230 людей, які є громадянами України або їхніми родичами.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
26.83
Купівля 26.83Продаж 27.07
-
EUR
Купівля 31.46Продаж 31.87
- Актуальне
- Важливе