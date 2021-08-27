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Понад 230 українців залишаються в Афганістані, - посол

27 серпня, 2021 п'ятниця
20:45
Суспільство Афганістан

Посол України в Таджикистані та Афганістані (за сумісництвом) Василь Серватюк заявив, що в Афганістані залишається понад 230 людей, які є громадянами України або їхніми родичами

Про це Серватюк заявив в інтерв’ю LB.ua.

"Згідно з нашими останніми даними, на території Афганістану залишається трохи більше ніж 230 людей, які є громадянами України або їхніми родичами... Із цих людей усього дві етнічні українки, які вийшли заміж та проживали в Афганістані на постійній основі, решта – етнічні афганці, які мають в Україні родичів і в силу різних причин нині перебувають на афганській території", - сказав Серватюк.

Він додав, з Афганістану вже евакуйовано понад 250 громадян України, членів сімей та іноземних громадян. 

Посол також відповів на питання про те, чи летітиме український екстрений четвертий рейс за графіком туди.

"Наразі розкривати всі деталі цієї операції не можу. Втім, скажу так: ми продовжуємо рухатися за графіком із четвертим та наступними етапами евакуації, продовжуємо збирати людей", - додав посол.

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евакуація
Афганістан
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