МЗС Індії викликало канадського дипломата через протести біля індійської дипмісії
Міністерство закордонних справ Індії викликало верховного дипломатичного канадського представника у Нью-Делі через акцію протесту біля індійської дипломатичної місії в Канаді
Про це інформує AFP.
Зазначають, що МЗС Індії стурбоване акцією сикхських протестувальників біля індійської дипмісії в Канаді. Воно викликало дипломатичного представника Канади, щоб "висловити сильну стурбованість діями сепаратистських та екстремістських елементів проти нашої дипломатичної місії та консульств у Канаді цього тижня".
Речник МЗС Індії Аріндам Багчі заявив, що влада країни очікує, що канадський уряд вживе заходів для гарантування безпеки дипломатів Індії та інших дипломатичних приміщень, щоб ті могли далі виконувати свої дипломатичні функції.
Видання повідомляє, що біля індійського консульства у Ванкувері 25 березня зібралися сотні людей. Вони протестували через переслідування в Індії сикхського дисидента Амрітпала Сінгха, яке триває вже понад тиждень.
Довідка: Амрітпал Сінгх - сикхський проповідник. Він став відомим завдяки тому, що останні місяці вимагав створення Халістану - окремої держави сикхів.
- 26 березня найпотужніша ракета Індії запустила останню партію з 36 супутників для інтернет-зв'язку першого покоління OneWeb.
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