Індійська ракета запустила останні супутники для зв'язку OneWeb
Найпотужніша ракета Індії запустила останню партію з 36 супутників для інтернет-зв'язку першого покоління OneWeb
Про це інформує Space.com.
"Ракета-носій Mark-3 (LVM3) піднялася з індійського космічного центру Сатіш-Даван о 9 ранку за індійським стандартним часом 26 березня, несучи 36 широкосмугових супутників OneWeb на низьку навколоземну орбіту", - пише відомство.
Приблизно за 90 хвилин ракета доставила супутники на 450 кілометрів над Землею.
Це була вісімнадцята й остання місія, присвячена створенню широкосмугового угруповання супутників OneWeb першого покоління на LEO. У космосі супутників наразі 582.
17 попередніх запусків OneWeb були здійснені ракетами "Союз" російського виробництва, які експлуатує французька компанія Arianespace. Проте після лютого 2022 року компанія розірвала партнерство, що змусило OneWeb знайти нові компанії для своїх супутників.
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