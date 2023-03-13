Китай запустив у космос новий супутник для зондування Землі
13 березня Китай успішно запустила новий супутник дистанційного зондування Землі з космодрому Цзюцюань
Про це передає Сіньхуа.
О 12:02 за пекінським часом за допомогою ракети-носія Long March-2C (Chang Zheng 2D) було здійснено запуск космічного апарату. Супутник вийшов на заплановану орбіту.
Для ракет-носіїв серії Long March цей політ став 466-м.
- 9 січня Китай відправив у космос три нових супутники для перевірки технологій на орбіті. Вже 13 січня країна запустила у космос ще три супутники за допомогою ракети-носія "Чанчжен-2Г" (Long March 2D).
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
38.04
Купівля 38.04Продаж 38.78
-
EUR
Купівля 40.03Продаж 40.98
- Актуальне
- Важливе