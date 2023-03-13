Китай запустив у космос новий супутник для зондування Землі

Про це передає Сіньхуа.

О 12:02 за пекінським часом за допомогою ракети-носія Long March-2C (Chang Zheng 2D) було здійснено запуск космічного апарату. Супутник вийшов на заплановану орбіту.

Для ракет-носіїв серії Long March цей політ став 466-м.