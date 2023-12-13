МЗС Канади: Ми допоможемо Україні у вступі до Євросоюзу

Про це вона сказала в ефірі телеканалу CBC.

Канадська міністерка назвала стратегічною помилкою рішення Росії незаконно вторгнутися в Україну, адже "таким чином РФ ізолювала себе від світу дипломатично, політично, економічно та військово". Дипломатка переконана, що "нам слід надалі утримувати цю перевагу над агресором".

Жолі також зазначила, що Канада буде підтримувати Україну на шляху до членства в Європейському Союзі.

"Ми продовжимо підтримувати Україну, будемо змушувати адміністрацію Джо Байдена та ЄС продовжувати допомагати їй, а також прийняти Україну до ЄС, оскільки це критично важливо для її майбутнього", - зазначила очільниця МЗС Канади.

Жолі наголосила на важливості подальшої підтримки України усіма державами-членами НАТО та підкреслила, що на порядку денному - трансатлантична й європейська безпека.