Головна English Львів
Espreso.tv
ua en
Головна
English Львів
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Світ Вступ України в ЄС не буде безболісним, але Чехія підтримує інтеграцію, - голова МЗС Ліпавський

Вступ України в ЄС не буде безболісним, але Чехія підтримує інтеграцію, - голова МЗС Ліпавський

11 грудня, 2023 понедiлок
11:32
Світ міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський

Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський заявив, що його країна лобіює вступ України до ЄС, хоч це і матиме певні проблеми. Водночас говорити про зрушення у вступі України до НАТО зарано

Про це він сказав в інтерв'ю РБК-Україна.

Ліпавського запитали, чи з’являться важливі новини щодо європейської інтеграції України. На що він відповів, що це залежить від того, наскільки союзники та члени ЄС зможуть домовитись.

Водночас, базуючись на висновках Комісії, міністр закордонних справ Чехії висловив думку про можливі переговори щодо вступу України до ЄС, наголосивши на великих зусиллях, які наша країна прикладає до цього процесу.

"Нині це політичне рішення, яке також може бути непростим, але Чехія повністю підтримує українсько-європейську інтеграцію", - наголосив Ліпавський.

Він зазначив, що процес вступу України в ЄС не буде безболісним, адже це спричинить ситуацію, яка спостерігалась з українським зерном на європейському ринку.

"Зараз ми бачимо, як транспортні компанії блокують дороги в Польщі, тож проблеми будуть, і нам треба мати багато політичної волі, щоб подолати ці проблеми, знайти добрі рішення для інтеграції України до європейських ринків, але я думаю, що загалом воля є", - зауважив голова МЗС Чехії.

Також Ліпавський наголосив, що Чехія - дуже конструктивний партнер України:

"Ми ваші фанати, ми лобіюємо вас і ось так ми це робимо", - підкреслив він.

Також міністр закордонних справ Чехії висловився щодо можливого прогресу з приводу запрошення України до Альянсу на майбутньому саміті НАТО у Вашингтоні. За його словами, поки що зарано говорити про це і на цю мить потрібно бути "дуже практичними".

"Шукаймо способи убезпечити Україну як таку, як відправити вам озброєння та боєприпаси. Шукаймо способи реформування української держави всередині країни з погляду процесів та законів, забезпечувати сумісність між Україною та НАТО, це можна досить легко виміряти, і я думаю, що тут є політична воля", - підкреслив Ліпавський.

  • Напередодні Чехія пожертвувала до 2,5 мільйона євро у цільовий фонд Північноатлантичного альянсу для невійськової допомоги Україні.
Україна
Чехія
МЗС
Вступ в ЄС
вступ до НАТО
Читайте також:
10 грудня, 2023 неділя
На Авдіївському напрямку окупанти намагаються оточити ЗСУ з трьох напрямків, - майор запасу НГУ Гетьман
Заставка Княжицький. Політика
10 грудня, 2023 неділя
Зрада скасовується. ЄС підтримав українських перевізників, США нададуть допомогу
10 грудня, 2023 неділя
Навпроти 9-поверхівки, куди влучила ракета: у Дніпрі спалили народний меморіал в пам'ять про 46 загиблих та 11 зниклих безвісти містян
Київ
0°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 36.83
    Купівля 36.83
    Продаж 37.43
  • EUR
    Купівля 39.64
    Продаж 40.62
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, понедiлок
11 грудня
12:55
на фото Володимир Зеленський
Ми зацікавлені, щоб Аргентина відігравала одну з ключових ролей у Формулі миру, - Зеленський про візит до Аргентини
12:44
дитяча лікарня у Херсоні після російського обстрілу
Відновленню не підлягають: з початку повномасштабного вторгнення РФ знищила в Україні 195 об'єктів медзакладів
12:44
Командира армії РФ заочно засудили до довічного увʼязнення за розстріл цивільного на Київщині
12:30
Дитинча лейцистового алігатора
У Флориді народився найрідкісніший алігатор, яких у світі налічується лише 7 особин
12:26
Оновлено
корабель НАТО
Британія та Норвегія створили морську коаліцію для підтримки України
12:21
Володимир Путін
ФСБ і міноборони Росії вважають можливим проведення виборів президента на ТОТ України
12:17
ЗСУ
ЗСУ провели успішні контратаки, РФ втратила контроль над Степовим: розвідка Британії оцінила ситуацію біля Авдіївки
12:00
OPINION
Олексій Голобуцький
Путін знизив прайс і використовує колишніх корисних ідіотів
11:45
Огляд
світ, міжнародний огляд
Союзники Орбана їдуть до республіканців говорити про припинення допомоги Україні, а Байден запросив Зеленського до Вашингтона задля підтримки. Акценти світових ЗМІ 11 грудня
11:41
електроенергія
Через дефіцит потужності Україна застосовує аварійну допомогу з Польщі та Румунії: ситуація в енергосистемі станом на 11 грудня
11:33
Ігор Кузін
Україна наближається до піка захворюваності на COVID-19, - Кузін
11:27
Ексклюзив
Побудова Національного військового меморіального кладовища дуже затягнулася, - шеф-редакторка платформи пам'яті Меморіал
11:23
Корабель берегової охорони Китаю використовує водомет проти філіппінського вантажного судна, що прямує до спірної Другої мілини Томаса в Південно-Китайському морі, 10 грудня 2023 р.
Філіппіни заявили, що судна КНР протаранили корабель з начальником штабу їхніх збройних сил
11:10
Андрій Павленко
На фронті загинув український актор та режисер Андрій Павленко
10:48
ОАЕ пом'якшують закони щодо алкоголю: в Абу-Дабі відкриють першу пивоварню
10:28
Жозеп Боррель
Саміт лідерів ЄС розгляне варіанти гарантій безпеки для України, - Боррель
10:20
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 11 грудня: скільки коштують долар і євро
10:07
ООН
ООН просить у країн-членів $46 млрд на гуманітарні потреби у 2024 році
10:05
OPINION
Віктор Бобиренко
Афінська декларація між Туреччиною та Грецією — виклик божевільному світу
10:01
Оновлено
РФ ударила по Києву, є постраждалі. Ігнат пояснив, чому тривогу дали після вибухів
09:48
білоруські та російські військові
Білорусь вкотре продовжила спільні військові навчання з Росією, - Беларускі Гаюн
09:40
Окупанти перекидають "зуби дракона"
Окупанти перекидають "зуби дракона" через Маріуполь в район Вугледара, - Андрющенко
09:29
Виправдовував агресію РФ: СБУ відповіла на критику Маска затримання американського блогера Гонсало Ліри
09:25
Ексклюзив
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Кількість бойових зіткнень досягає топових показників, - Згурець
09:09
стрілецькі навчання
У Києві почалися військові навчання, містян попередили про заборону фото- і відеозйомки
09:00
Інтерв’ю
Постпред президента України Таміла Ташева: Крим не може бути розмінною монетою
08:56
F-16
Американський винищувач F-16 розбився над Жовтим морем, пілот катапультувався
08:55
Кая Каллас
Прем'єрка Естонії Каллас: РФ готується до довгої війни проти України, ЄС потрібен план тривалої боротьби
08:25
Інфографіка
Розбита техніка окупантів
Протягом доби Росія втратила на війні з Україною 1030 військових, 19 танків і 31 бронемашину, - Генштаб
08:14
газ
Зменшити залежність від РФ: Болгарія та Сербія добудували газогін довжиною 170 км
08:03
OPINION
Євген Магда
10 пунктів про санкції під час війни
07:58
Українська ППО ЗСУ
Нічні атаки по Україні: силами ППО знищено 18 безпілотників та 8 балістичних ракет
07:43
Ексклюзив
Окупанти
Сєверодонецьк перебуває в ізоляції: окупанти ставлять таксофони, перевіряють місцеве населення, - керівник МВЦА Стрюк
07:39
санкції проти РФ
Уряд Британії створить підрозділ для боротьби з компаніями, які ухиляються від антиросійських санкцій
07:04
Російські військові
У Росії заявили про просування військ на 1,5 км поблизу Кремінної та до 3,5 км поблизу Веселого, - ISW
00:39
Урсула фон дер Ляєн
"Скоординували позиції": Зеленський провів телефонну розмову з Урсулою фон дер Ляєн
00:08
У Швеції на церемонії вручення Нобелівської премії оркестр виконав музику українського композитора
У Швеції на церемонії вручення Нобелівської премії оркестр виконав музику українського композитора
2023, неділя
10 грудня
23:29
Оновлено
Shahed-136
Росіяни запустили з півдня БПЛА типу Shahed: на Одещині працює ППО
23:11
Оновлено
На івгурації нового президента Аргентини Хав'єра Мілеї
Хав'єр Мілей склав присягу президента Аргентини та зустрівся з Зеленським
22:52
Оновлено
Зеленський
Зеленський 11 грудня відвідає США та зустрінеться з Байденом
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV