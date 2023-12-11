Вступ України в ЄС не буде безболісним, але Чехія підтримує інтеграцію, - голова МЗС Ліпавський

Про це він сказав в інтерв'ю РБК-Україна.



Ліпавського запитали, чи з’являться важливі новини щодо європейської інтеграції України. На що він відповів, що це залежить від того, наскільки союзники та члени ЄС зможуть домовитись.

Водночас, базуючись на висновках Комісії, міністр закордонних справ Чехії висловив думку про можливі переговори щодо вступу України до ЄС, наголосивши на великих зусиллях, які наша країна прикладає до цього процесу.

"Нині це політичне рішення, яке також може бути непростим, але Чехія повністю підтримує українсько-європейську інтеграцію", - наголосив Ліпавський.



Він зазначив, що процес вступу України в ЄС не буде безболісним, адже це спричинить ситуацію, яка спостерігалась з українським зерном на європейському ринку.

"Зараз ми бачимо, як транспортні компанії блокують дороги в Польщі, тож проблеми будуть, і нам треба мати багато політичної волі, щоб подолати ці проблеми, знайти добрі рішення для інтеграції України до європейських ринків, але я думаю, що загалом воля є", - зауважив голова МЗС Чехії.

Також Ліпавський наголосив, що Чехія - дуже конструктивний партнер України:

"Ми ваші фанати, ми лобіюємо вас і ось так ми це робимо", - підкреслив він.



Також міністр закордонних справ Чехії висловився щодо можливого прогресу з приводу запрошення України до Альянсу на майбутньому саміті НАТО у Вашингтоні. За його словами, поки що зарано говорити про це і на цю мить потрібно бути "дуже практичними".

"Шукаймо способи убезпечити Україну як таку, як відправити вам озброєння та боєприпаси. Шукаймо способи реформування української держави всередині країни з погляду процесів та законів, забезпечувати сумісність між Україною та НАТО, це можна досить легко виміряти, і я думаю, що тут є політична воля", - підкреслив Ліпавський.