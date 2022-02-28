МЗС Німеччини проти прискореного вступу України до ЄС

Про це з посиланням на Spiegel, пише ЄП.

“Усі знають, що вступ до ЄС – це не те, що можна завершити за кілька місяців”, - сказала Бербок.

За її словами, цец проєкт тягне за собою “інтенсивний і далекосяжний процес трансформації”.

При цьому Бербок наголосила: “Україна є частиною європейського дому. ЄС завжди був домом, двері якого відчинені”.



Вона подякувала сусіднім з Україною країнам за те, що вони прийняли сотні тисяч людей, які втікають від війни. Вона подякувала країнам Східної Європи за допомогу.

“Як європейці, як спільнота цінностей, ми разом стоїмо на боці українців і всіх приймемо“, – сказала Бербок.