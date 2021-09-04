МЗС просить Польщу неупереджено розслідувати смерть українського будівельника Дмитра Никифоренка у Вроцлаві

Про це заявив посол України в Польщі Андрій Дешиця, передає Еспресо.TV.

"Посольство України направило МЗС Польщі ноту через загибель українця у Вроцлаві", - написав він 4 вересня 2021 року у твіттері.

Раніше посол повідомляв, що Україна проситиме неупередженого і швидкого слідства, притягнення причетних осіб до відповідальності та інформування української сторони про цю подію.

При цьому він додав, що справа перебуває на контролі українських дипломатичних органів, зокрема Генерального консульства України в Кракові.



Довідка

Видання Gazeta Wyborcza стверджує, що дані відеомоніторингу свідчать: польські поліцейські після затримання застосували до чоловіка неадекватну до ситуації фізичну силу, в результаті чого він помер.

Трагедія сталася 30 липня.



Тоді уродженець міста Немирова Вінницької області Дмитро Никифоренка увечері повертався додому міським автобусом, як стверджують польські правоохоронці, нібито перебуваючи після зустрічі з друзями у стані алкогольного сп’яніння (за повідомленням, у крові у нього було виявлено 1,5 проміле алкоголю). Водій автобусу, який помітив "неадекватну для людини поведінку" (той нібито бив головою у вікно автобуса), висадив українця на одній із зупинок і викликав рятувальників, які згодом викликали поліцію.

В повідомленні йдеться, що хоч поліцейські потім свідчили, що українець "був дуже агресивний, чинив фізичний опір та кусався", відеомоніторинг після перевезення хлопця до центру для нетверезих осіб цього не показав. Так, газета звертає увагу, що в матеріалах справи немає даних з нагрудних камер поліцейських, які було вимкнено після його затримання, хоча до цього вони записували події протягом всього дня. Ці дані з’явилися вже після перевезення українця до "витверезника". На них видно, що затриманий скутий кайданками, а на обличчі у нього є характерні сліди від застосування перцевого газу.

Gazeta Wyborcza також звертає увагу, що упродовж години, поки хлопця оформляли у санітарно-медичній установі, "до нього застосовували надмірну фізичну силу: удари поліцейськими палками, кулаками і ногами, придушення шиї ногами на підлозі, а пізніше на ліжку, куди його перенесли". Зазначається, що після того, як чоловік перестав подавати ознаки життя, поліцейські та лікарка у медзакладі намагалися надавати йому допомогу та реанімувати. Згодом до витверезника прибула карета медичної допомоги, відтак процедура реанімації безрезультатно тривала ще близько години.

У виданні наголошують, що родина хлопця переконує: загиблий не зловживав алкоголем і ніколи не був агресивним. Відтак, твердження поліції щодо значної агресії у діях хлопця викликають здивування. Родичів хлопця вже допитано на предмет того, чи він приймав наркотичні засоби.

Відомо, що загиблий 25-річний українець торік приїхав на заробітки до Польщі. Він працював на будівництві. У Польщі він познайомився з українкою із Полтави, з якою планував у вересні одружитися.



Також, за інформацією Укрінформу, на сьогодні окружна прокуратура у місті Свідніца очікує у цій справі декілька. Як повідомив у коментарі кореспондентові агенції речник окружної прокуратури міста Свідніца Томаш Орепук, справа ведеться за статтею про ненавмисне доведення до смерті, але наразі без висунення безпосередніх звинувачень поліцейським.



Санкція статті передбачає ув’язнення до п’яти років.



Під час слідства кваліфікацію справи можуть змінити.



Окрім того, за словами Орепука, регіональний прокурор у Вроцлаві вирішив передати слідство до окружної прокуратури у місті Свідніца, аби уникнути можливого звинувачення в упередженості з огляду на вивчення усіх обставин смерті хлопця, зокрема і поведінки поліцейських, які затримали 25-річного українця і перевозили його до місцевого витверезника.

1 вересня комендант поліції у Вроцлаві ухвалив рішення про усунення від виконання обов’язків чотирьох поліцейських, які 30 липня затримували українця, а щодо двох з них розпочалася процедура "видалення їх із служби в поліції". В офіційній заяві комендант підкреслив, що це рішення прийнято з огляду на "повне несприйняття дій підлеглих функціонерів, що суперечать праву".





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