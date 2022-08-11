МЗС РФ відмовилося від пропозиції Швейцарії представляти інтереси України
Міністерство закордонних справ РФ відмовилося від пропозиції Швейцарії представляти інтереси України в Росії
Про це інформує Європейська Правда з посиланням на російські РИА Новости.
"Швейцарці дійсно цікавилися нашою думкою про можливе представництво інтересів України в Росії та Росії в Україні, причому досить давно. Ми гранично ясно відповіли, що Швейцарія, на жаль, втратила статус нейтральної держави й не може виступати ні посередником, ні представником інтересів", - заявив заступник директора департаменту інформації та друку МЗС Росії Іван Нечаєв.
У МЗС Росії також нагадали, що Берн приєднався до санкцій проти РФ. Крім того, російське міністерство стверджує, що Швейцарія "підтримує антинародний нацистський режим у Києві, бере участь в агресивній русофобській кампанії, розгорнуті Заходом та Україною".
- Нагадаємо, 10 серпня керівник пресслужби міністерства закордонних справ Швейцарії Мікель Штайнер заявив про завершення переговорів з Україною щодо представництва її інтересів у Росії. Чекали лише на згоду РФ
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