Про це інформує Європейська Правда з посиланням на російські РИА Новости.

"Швейцарці дійсно цікавилися нашою думкою про можливе представництво інтересів України в Росії та Росії в Україні, причому досить давно. Ми гранично ясно відповіли, що Швейцарія, на жаль, втратила статус нейтральної держави й не може виступати ні посередником, ні представником інтересів", - заявив заступник директора департаменту інформації та друку МЗС Росії Іван Нечаєв.

У МЗС Росії також нагадали, що Берн приєднався до санкцій проти РФ. Крім того, російське міністерство стверджує, що Швейцарія "підтримує антинародний нацистський режим у Києві, бере участь в агресивній русофобській кампанії, розгорнуті Заходом та Україною".

Нагадаємо, 10 серпня керівник пресслужби міністерства закордонних справ Швейцарії Мікель Штайнер заявив про завершення переговорів з Україною щодо представництва її інтересів у Росії. Чекали лише на згоду РФ