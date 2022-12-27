МЗС Туреччини викликало французького посла через "чорну пропаганду", - ЗМІ

Про це повідомляє TRT Haber.

Французькому послу висловили невдоволення "чорною пропагандою", яку розгорнули кола PKK/PYD/YPG проти Туреччини.Також невдоволення стосувалося й того, що до цієї пропаганди залучили французьких урядовців і деяких політиків.

"Послу Магро було передано послання, що уряду Франції та громадськості слід правильно проаналізувати акти насильства, вчинені терористичною організацією на вулицях Парижа", - ідеться в повідомленні.

Також Магро висловили очікування, що Франція не дозволить терористичній організації, що вчинила теракт, "просувати свій підступний план, діючи розсудливо перед обличчям вищезгаданої події".

У п'ятницю, 23 грудня, 69-річний чоловік влаштував стрілянину в центрі Парижу, унаслідок чого троє людей загинуло, а ще четверо зазнали поранень.

Того ж дня на вулиці Парижу з протестами вийшли курди, які назвали напад на їхню громаду терактом і звинуватили в ньому Туреччину.