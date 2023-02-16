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Головна війна з Росією МЗС України вимагає від Financial Times провести розслідування через матеріали, "які мають ознаки дезінформації в інтересах РФ"

МЗС України вимагає від Financial Times провести розслідування через матеріали, "які мають ознаки дезінформації в інтересах РФ"

16 лютого, 2023 четвер
20:15
війна з Росією МЗС України

Міністерство закордонних справ України звернулося до видання Financial Times з вимогою провести редакційне розслідування після появи матеріалу про нібито збільшення контрабанди зброї з України

Про це написав на facebook-сторінці речник МЗС Олег Ніколенко.

Ніколенко зазначив, що в матеріалі Financial Times від 6 лютого 2023 року "прем’єр-міністерка Молдови закликає до збільшення допомоги ЄС задля приборкання контрабанди зброї з України" спотворено слова вже колишньої прем’єр-міністерки Молдови Наталії Гаврилиці. 

Як пише Ніколенко, на початку статті зазначено, мовляв, Наталія Гаврилиця розповіла Financial Times про те, що її країна "спостерігає збільшення" контрабанди зброї, людей та товарів з України на тлі війни. 

Далі автор описує масштаб проблеми: "Незаконна контрабанда зброї, людей та товарів з України була основним побоюванням для країн ЄС після вторгнення Росії в лютому минулого року, що посилилося величезною кількістю зброї, поставленої в країну за останні 11 місяців, а також збільшенням кількості людей, які прагнуть виїхати". 

У відповідь, як зазначено в матеріалі, Брюссель створив "центр підтримки" в Молдові, намагаючись відстежувати та протидіяти спробам незаконної торгівлі. Ця ініціатива, за словами Гаврилиці, досягла "успішних зусиль в контексті припинення контрабанди зброї та людей".

Ніколенко наголошує, що пряма цитата ексглави молдовського уряду, яка подається в статті: "Ми не хочемо стати країною, де зростають загрози безпеці або посилюється... торгівля людьми чи контрабанда" не відповідає словам, поданим у заголовку.

"Наталія Гаврилиця також каже, що Молдові потрібна підтримка ЄС, щоб "не дозволити мережі контрабанди розростися". Цілком легітимне бажання представниці країни, біля території якої йде війна. Але чи безпосередньо говорить молдовська експрем'єрка про факти контрабанди зброї чи її збільшення? Ні", – наголосив речник МЗС

"Автор статті також не наводить жодних доказів контрабанди зброї. Ба більше, ми не отримували жодної підтвердженої інформації або конкретних фактів від молдовської сторони про поставки контрабандної зброї з України", – додав він.

Олег Ніколенко вважає, що згаданий матеріал Financial Times є дезінформацією, мета якої – дискредитувати міжнародну військову допомогу Україні. Він нагадав, що РФ інвестує численні ресурси, аби завадити постачанню в Україну західної зброї. 

"Очевидно, що стаття Financial Times мала посилити на Заході страх щодо того, що зброя, яка передається Україні, обернеться проти самих західних країн, потрапивши до рук кримінальних елементів, – написав речник МЗС. – Вимагаємо від Financial Times негайно провести редакційне розслідування обставин появи матеріалів, які мають всі ознаки дезінформації в інтересах Росії".

  • Остання інспекція щодо аудиту допомоги США працювала в Україні у кінці січня і не виявила зловживань.
  • Також США відкрили в Україні гарячу лінію генерального інспектора: операторові можна повідомити про випадки корупції щодо американської допомоги Україні.
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