США відкрили гарячу лінію, де можна повідомити про випадки корупції щодо допомоги Америки Україні
США відкрили в Україні гарячу лінію генерального інспектора: операторові можна повідомити про випадки корупції щодо американської допомоги Україні
Про це мовиться в офіційному документі лінії.
"США віддані підтримці українського народу під час розв'язаної Росією агресивної війни. Ми маємо забезпечувати нагляд за використанням коштів і ресурсів, наданих американськими платниками податків на підтримку України. Радимо конфіденційно повідомляти про будь-яку підозрілу діяльність, пов'язану з програмами або операціями Міністерства оборони США, Державного департаменту США (включно з Агентством США з глобальних медіа) й Агентства США з міжнародного розвитку, на відповідну гарячу лінію", - мовиться в повідомленні.
- Нагадаємо, Білий дім оголосив новий пакет військової допомоги для України на суму 2,5 млрд доларів: туди увійшли ППО Avenger, додаткові Bradley, Stryker, боєприпаси до HIMARS.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.91
Купівля 39.91Продаж 40.59
-
EUR
Купівля 42.6Продаж 43.59
- Актуальне
- Важливе