Про це мовиться в офіційному документі лінії.

"США віддані підтримці українського народу під час розв'язаної Росією агресивної війни. Ми маємо забезпечувати нагляд за використанням коштів і ресурсів, наданих американськими платниками податків на підтримку України. Радимо конфіденційно повідомляти про будь-яку підозрілу діяльність, пов'язану з програмами або операціями Міністерства оборони США, Державного департаменту ﻿США (включно з Агентством США з глобальних медіа) й Агентства США з міжнародного розвитку, на відповідну гарячу лінію", - мовиться в повідомленні.

Нагадаємо, Білий дім оголосив новий пакет військової допомоги для України на суму 2,5 млрд доларів: туди увійшли ППО Avenger, додаткові Bradley, Stryker, боєприпаси до HIMARS.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb