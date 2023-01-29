Цього тижня в Україні побували американські аудитори допомоги США

Про це поінформував віцепрем’єр-міністр із відновлення України Олександр Кубраков на фейсбуці.

"На порядку денному - опрацювання механізму координації та підзвітності донорської допомоги, зокрема і через імплементацію процедур закупівель міжнародних фінансових інституцій", - написав Олександр Кубраков.

Так, з американськими аудиторами зокрема обговорювався доступ до прямих закупівель критично необхідної продукції у виробників.

"Також наразі є критично важливий доступ до механізмів прямих закупівель у виробників, адже це заощаджує державним підприємствам мільярди гривень. Наприклад, завдяки прямим контрактам Укрзалізниці з американським Exxon Mobile чи польським Orlen за кілька місяців вдалося подолати дефіцит палива, що склався навесні. Разом з тим, за прямими договорами Укрзалізниця закупила електроенергію у НАЕК "Енергоатом" – і заощадила понад 4 мільярди гривень. На чверть зменшено витрати на закупівлю природного газу для потреб виробничих компаній", - додав віцепрем'єр.

Нагадаємо, США відкрили в Україні гарячу лінію генерального інспектора: операторові можна повідомити про випадки корупції щодо американської допомоги Україні.

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