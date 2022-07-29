Про це йдеться у офіційній заяві міністерства.

У заяві МЗС звернуло увагу на жахливі випадки катування, фізичного знущання, нелюдського поводження, умисного заподіяння тяжких страждань та серйозних тілесних ушкоджень і умисного вбивства українських військовополонених.



У зверненні також наголошується на тому, що такі дії є серйозним порушенням Женевської конвенції і є воєнними злочинами відповідно до положень КК України та Римського статуту Міжнародного кримінального суду. Відповідно до Римського статуту, дії росіян можна віднести до злочинів проти людяності.



"Закликаємо Офіс Прокурора Міжнародного кримінального суду невідкладно звернути увагу на звірства російських військовослужбовців в контексті розслідування воєнних злочинів та злочинів проти людяності, вчинених громадянами РФ на території України", - пише МЗС.



Наголошується також, що всі порушення окупантами міжнародного права будуть належним чином зафіксовані та стануть основою відповідних розслідувань та переслідувань їх виконавців.



Крім того, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликав світову спільноту засудити брутальне порушення міжнародного права з боку Росії та негайно визнати РФ державою-терористом. Кулеба наголосив, що будь-які зволікання з цим рішенням лише заохочуватимуть Росію до подальших нелюдських злочинів.



Нагадаємо, 29 липня збройні сили РФ здійснили прицільний навмисний артилерійський обстріл виправної установи в населеному пункті Оленівка, Донецької області, де утримувалися українські полонені

Нагадаємо, 29 липня збройні сили РФ здійснили прицільний навмисний артилерійський обстріл виправної установи в населеному пункті Оленівка, Донецької області, де утримувалися українські полонені

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