На 1 снаряд ЗСУ летить 1,5-2 російських, динаміка позитивна, - керівник ВЦА Авдіївки
У росіян на Авдіївському напрямку не все так просто з боєкомплектом - інтенсивність обстрілів зменшилась
Про це в ефірі Еспресо заявив керівник військово-цивільної адміністрації Авдіївки Віталій Барабаш.
"Взяти два тижні тому - обстріли по місту вночі відбувались хаотичні, неприцільні, аби куди вдарити. По позиціях військових - лупили без розбору. Бувало, що вночі не було 10 хвилин, щоб було тихо. Зараз - тиждень чи трохи більше, мабуть, і погода свою роль відіграє, по позиціях поодинокі хаотичні прильоти. Вони здебільшого неприцільні", - зазначив він.
За його словами. є розуміння, що коли був боєкомплект, вони стріляли на всі 100.
"Зараз такого немає. При спілкуванні з командирами, вони теж кажуть, що з БК не все так просто у росіян. Різниця в кількості більш-менш зрівнюється. Вона ще не є один до одного. На початку на один наш снаряд прилітало і 40, і 50 снарядів, потім було на 1 снаряд - 10, 7 російських. Зараз ми бачимо, що на один наш - 1,5-2 летить. Динаміка, на наш погляд, дуже позитивна", - підсумував Барабаш.
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