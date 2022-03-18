На 18 березня заплановано відкрити 9 гуманітарних коридорів, - Верещук
Сьогодні, 18 березня в Україні запрацюють дев'ять гуманітарних коридорів для евакуації населення
Про це повідомляє віце-прем'єр, міністр реінтеграції окупованих територій Ірина Верещук.
Донецька область
З Маріуполя до Запоріжжя. Зелений коридор відкритий за маршрутом Маріуполь - Мангуш – Токмак – Василівка - Кам’янське – Запоріжжя
"Продовжується рух бензовозу з Василівки для дозаправки приватного транспорту, яким виїжджають люди. Тим, хто іде пішки, організована допомога в м. Мангуш", – зазначила Верещук.
Сумська область
З Сум, Тростянця, Лебединого, Конотопа, Краснопілля, Великої Писарівки евакуаційні автобуми прямуватимуть до Полтави.
Тростянець - Суми - Голубівка - Вільшана - Недригайлів - Коровинці - Ромни - Андріяшівка - Лохвиця - Лубни - Полтава. За маршрутом можливий рух в колоні приватного автотранспорту разом з автобусами.
Велика Писарівка – Охтирка – Хухра – Котельва – Полтава. Можливий рух в колоні на особистому транспорті разом з автобусами.
Краснопілля - Верхня Сироватка - Суми - Голубівка - Вільшана - Недригайлів - Коровинці - Ромни - Андріяшівка - Лохвиця - Лубни – Полтава. Можливий рух в колоні на особистому транспорті разом з автобусами.
Суми - Голубівка - Вільшана - Недригайлів - Коровинці - Ромни - Андріяшівка - Лохвиця - Лубни - Полтава. З Сум евакуація на приватному автотранспорті. З Лохвиці будуть відправлені автобуси для евакуації.
Лебедин – Штепівка - Недригайлів – Коровинці – Ромни – Андріяшівка – Лохвиця – Лубни – Полтава. Рух на приватному автомобільному транспорті в колоні автобусів.
Конотоп – Шевченкове – Хмелів - Ромни – Андріяшівка – Лохвиця – Лубни – Полтава
Харківська область
Планується гуманітарний вантаж до Балаклеї та Ізюма на Харківської області. Верещук також додала, що також на завтра, 19 березня, планують доставку допомоги до міст Херсонської і Луганської областей.
- Нагадаємо, за день 17 березня із 9 гумкоридорів спрацювало 8. Всього евакуйовано 3810 осіб та доставлено близько 40 тонн гумдопомоги.
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