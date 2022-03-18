На 18 березня заплановано відкрити 9 гуманітарних коридорів, - Верещук

Про це повідомляє віце-прем'єр, міністр реінтеграції окупованих територій Ірина Верещук.



Нагадаємо, за день 17 березня із 9 гумкоридорів спрацювало 8. Всього евакуйовано 3810 осіб та доставлено близько 40 тонн гумдопомоги.

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З Маріуполя до Запоріжжя. Зелений коридор відкритий за маршрутом Маріуполь - Мангуш – Токмак – Василівка - Кам’янське – Запоріжжя"Продовжується рух бензовозу з Василівки для дозаправки приватного транспорту, яким виїжджають люди. Тим, хто іде пішки, організована допомога в м. Мангуш", – зазначила Верещук.З Сум, Тростянця, Лебединого, Конотопа, Краснопілля, Великої Писарівки евакуаційні автобуми прямуватимуть до Полтави.- Суми - Голубівка - Вільшана - Недригайлів - Коровинці - Ромни - Андріяшівка - Лохвиця - Лубни -За маршрутом можливий рух в колоні приватного автотранспорту разом з автобусами.– Охтирка – Хухра – Котельва –Можливий рух в колоні на особистому транспорті разом з автобусами.- Верхня Сироватка - Суми - Голубівка - Вільшана - Недригайлів - Коровинці - Ромни - Андріяшівка - Лохвиця - Лубни –Можливий рух в колоні на особистому транспорті разом з автобусами.- Голубівка - Вільшана - Недригайлів - Коровинці - Ромни - Андріяшівка - Лохвиця - Лубни -З Сум евакуація на приватному автотранспорті. З Лохвиці будуть відправлені автобуси для евакуації.– Штепівка - Недригайлів – Коровинці – Ромни – Андріяшівка – Лохвиця – Лубни –Рух на приватному автомобільному транспорті в колоні автобусів.– Шевченкове – Хмелів - Ромни – Андріяшівка – Лохвиця – Лубни –Планується гуманітарний вантаж до Балаклеї та Ізюма на Харківської області. Верещук також додала, що також на завтра, 19 березня, планують доставку допомоги до міст Херсонської і Луганської областей.