Про це у ранковому зведенні 19 травня звітує Генштаб ЗСУ.

Противник і надалі зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках - за минулу добу відбулось 29 бойових зіткнень на зазначених ділянках фронту.

Найгарячіші бої ведуться за Бахмут та Мар’їнку.

Росія завдала 39 ракетних та 39 авіаційних ударів по Україні минулої доби

Цієї доби, 19 травня, РФ вчергове завдала масованого ракетно-авіаційного удару по Україні. Детальна інформація буде оприлюднена згодом.

Протягом минулої доби ворог завдав 39 ракетних та 39 авіаційних ударів, а також здійснив 50 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Ймовірність подальших ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається дуже високою.

Ситуація по напрямках

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник протягом минулої доби здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Леонівка Чернігівської області; Студенок, Бояро-Лежачі, Павлівка, Басівка, Миропілля, Мезенівка Сумської області, а також Стариця, Синельникове, Огірцеве, Гатище, Нестерне, Бударки на Харківщині.

На Куп’янському напрямку артилерійських та мінометних обстрілів росіян зазнали Кам’янка, Колодязне, Фиголівка, Новомлинськ, Дворічна, Западне, Масютівка, Лиман Перший, Табаївка, Берестове Харківської області та Стельмахівка Луганської області.

На Лиманському напрямку протягом минулої доби ворог наступальних дій не проводив.

Завдав авіаційних ударів в районі населеного пункту Білогорівка.

Артилерійських обстрілів зазнали Макіївка і Білогорівка Луганської області та Верхньокам’янське і Спірне - Донецької.

На Бахмутському напрямку армія РФ продовжує вести наступальні дії. Тривають важкі бої за місто Бахмут.

До того ж минулої доби противник вів безуспішні наступальні дії у напрямку населеного пункту Іванівське. Завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Богданівка, Бахмут і Предтечине.

Від ворожих обстрілів постраждали Васюківка, Залізнянське, Оріхово-Василівка, Григорівка, Богданівка, Бахмут, Іванівське, Часів Яр, Біла Гора та Північне Донецької області.

На Авдіївському напрямку військові РФ провели наступальні дії у напрямку населених пунктів Сєверне та Первомайське, успіху не мав.

Протягом доби завдали авіаційних ударів в районах Новокалинового та Авдіївки. Здійснили артилерійські обстріли населених пунктів Новокалинове, Бердичі, Авдіївка, Тоненьке, Первомайське, Карлівка та Невельське Донецької області.

На Мар’їнському напрямку підрозділи Сил оборони України відбили численні атаки противника в районі міста Мар’їнка, а також атаку у напрямку Новомихайлівки.

Водночас ворог продовжує знищувати населені пункти вздовж лінії зіткнення, здійснив артилерійські обстріли Красногорівки, Мар’їнки та Побєди Донецької області.

На Шахтарському напрямку протягом минулої доби російське військо наступальних дій не проводило.

Завдало авіаударів поблизу населених пунктів Золота Нива та Велика Новосілка. А також здійснило обстріли населених пунктів, що поряд з лінією бойового зіткнення. Зокрема це Вугледар, Пречистівка, Новоукраїнка та Шахтарське.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує вести оборонні дії.

Завдав авіаційного удару по населеному пункту Новопіль Донецької області.

Обстріляв населені пункти. Серед них – Бурлацьке Донецької області; Ольгівське, Чарівне, Білогір’я, Мала Токмачка, Новоданилівка, Новоандріївка, Степове, Кам’янське та Плавні Запорізької області, а також місто Херсон.

ЗСУ уразили 3 артилерійських підрозділи на вогневих позиціях, 7 станцій РЕБ і ЗРК

Авіація Сил оборони за минулу добу завдала 7 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки противника

А підрозділи ракетних військ і артилерії уразили район зосередження озброєння та військової техніки, склад боєприпасів, 3 артилерійських підрозділи на вогневих позиціях, зенітно-ракетний комплекс противника, 7 станцій радіоелектронної боротьби та радіолокаційну станцію.

Крім того, було знищено 21 крилату ракету, а також 8 ворожих БПЛА різного типу.

Загарбники використовують залізничну лікарню окупованого Луганська як шпиталь для поранених військових та вагнерівців

Як зазначається, у зв’язку з великими санітарними втратами, російські окупанти все більше використовують цивільні медичні заклади населених пунктів у власних цілях.

Зокрема, у тимчасово окупованому Луганську, залізнична лікарня використовується загарбниками як військовий шпиталь, де лікують поранених військовослужбовців російської федерації та найманців з ПВК Вагнера.