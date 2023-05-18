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У Каховському районі окупанти підселяють своїх військових у домівки до мирних жителів, — Генштаб

18 травня, 2023 четвер
18:57
Війна з Росією Окупанти

У Каховському районі Херсонської області окупанти підселяють своїх новоприбулих військових до осель, де досі проживає місцеве населення

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу за 18 травня.

"До окремих населених пунктів Каховського району прибула жива сила противника. Загарбники розміщуються не лише у вільні будинки, а й заселяються в оселі де наразі проживають мирні мешканці. Людям, які обурюються, погрожують виселенням", - йдеться у повідомленні.

Окрім того, у Генічеському районі окупанти, погрожуючи депортацією, змушують громадян України отримувати російські паспорти.

Останнім часом противник посилив контррозвідувальні заходи у тимчасово захопленому Херсонському районі. На дорогах між населеними пунктами значно збільшилась кількість блокпостів, проводяться прискіпливі перевірки транспортних засобів, документів, особлива увага приділяється вмісту телефонів.

За добу ЗСУ знищили 21 крилату ракету та 7 розвідувальних дронів

Окрім того, авіація Сил оборони за добу завдала 6 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки противника

Своєю чергою підрозділи ракетних військ і артилерії уразили район зосередження озброєння та військової техніки, склад боєприпасів, 3 артилерійських підрозділи на вогневій позиції, зенітно-ракетний комплекс, 7 станцій радіоелектронної боротьби та радіолокаційну станцію окупантів.

Ворог завдав 36 ракетних та 23 авіаудари по Україні за день

Також противник здійснив близько 30 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Росіяни й надалі зосереджують основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Протягом доби відбулось 17 бойових зіткнень на зазначених ділянках фронту, найгарячіші бої ведуться за Бахмут та Мар’їнку.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін, ознак формування наступальних угруповань не виявлено.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник продовжує зберігати військову присутність у прикордонних з Україною районах.

Протягом цієї доби здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Леонівка Чернігівської області; Бояро-Лежачі, Павлівка, Басівка, Миропілля Сумської області, а також Стариця, Синельникове, Огірцеве, Гатище, Нестерне, Бударки на Харківщині.

На інших напрямках ситуація така:

  • На Куп’янському напрямку артилерійських та мінометних обстрілів противника зазнали населені пункти Кам’янка, Колодязне, Фиголівка, Новомлинськ, Дворічна, Западне, Масютівка, Лиман Перший, Табаївка, Берестове Харківської області та Стельмахівка Луганської області.
  • На Лиманському напрямку протягом доби ворог наступальних дій не проводив. Артилерійських обстрілів зазнали Макіївка, Білогорівка Луганської області; Верхньокам’янське та Спірне Донецької області.
  • На Бахмутському напрямку ворог продовжує вести наступальні дії. Тривають важкі бої за місто Бахмут. Також противник вів безуспішні наступальні дії у напрямку населеного пункту Іванівське. Завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Богданівка, Бахмут. Від ворожих обстрілів постраждали Васюківка, Залізнянське, Оріхово-Василівка, Богданівка, Бахмут, Іванівське, Часів Яр, Біла Гора, Північне Донецької області.
  • На Авдіївському напрямку противник провів наступальні дії у напрямку Сєверного, успіху не мав. Протягом доби завдав авіаційних ударів в районах Новокалинового та Авдіївки. Здійснив артилерійські обстріли населених пунктів Новокалинове, Бердичі, Авдіївка, Тоненьке, Первомайське, Карлівка та Невельське Донецької області.
  • На Мар’їнському напрямку підрозділи Сил оборони вкотре відбили численні атаки противника в районі міста Мар’їнка. В той же час, ворог продовжує знищувати населені пункти вздовж лінії зіткнення, здійснив артилерійські обстріли Красногорівки, Мар’їнки та Побєди Донецької області.
  • На Шахтарському напрямку протягом доби ворог наступальних дій не проводив. Завдав авіаційних ударів поблизу населених пунктів Золота Нива та Велика Новосілка. Обстріляв, зокрема, Вугледар, Пречистівку, Новоукраїнку та Шахтарське.
  • На Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує вести оборонні дії. Завдав авіаційного удару по населеному пункту Новопіль Донецької області та здійснив артобстріли населених пунктів. Серед них – Бурлацьке, Донецької області; Ольгівське, Чарівне, Білогір’я, Мала Токмачка, Новоданилівка, Новоандріївка, Степове, Кам’янське та Плавні Запорізької області, а також місто Херсон.

Уночі по всій Україні оголошували повітряну тривогу: в кількох областях працювала ППО, вибухи та збиття були на Київщині, Вінниччині, Одещині, Полтавщині, Хмельниччині та Кіровоградщині.

ЗСУ
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Мар’їнка
Бахмут
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