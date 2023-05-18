По всій Україні оголошено повітряну тривогу: небезпека ракетних ударів
По всій Україні оголошено повітряну тривогу: небезпека ракетних ударів
Про це свідчить мапа повітряних тривог.
Моніторингові канали попереджають про небезпеку ракетних ударів. Також імовірний запуск "калібрів" з Чорного моря.
Глава Черкаської ОВА Ігор Табурець повідомив про загрозу ракетного удару в регіоні.
"Суспільне" повідомляє про вибухи на Вінничині.
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