"На 50-100 км": Подоляк спрогнозував демілітаризацію прикордоння РФ

Про це він сказав у ефірі телемарафону.

Він зазначив, що відбудеться конвенційна війна, яку Росія програє, проте зараз не вийде обмежитися виключно кордонами 1991 року. На думку Подоляка, відбудеться демілітаризація прикордонних областей РФ.

"Росія поступово буде відходити до кордонів 1991 року, проте там, скоріше за все, не зупиниться, бо необхідно буде відійти в рамках дійсно переговорного процесу. Треба буде демілітаризувати певну територію біля міжнародних кордонів РФ з Україною. Російські війська відійдуть на кілометрів 50-100 від кордону, так відбуватимуться події", - сказав він.

Раніше Подоляк прокоментував скупчення російських військових під Бахмутом та заявив, що окупантам слід забути про місто й готуватися до Ялтинського трибуналу.

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