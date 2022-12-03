Про це він написав у себе в twitter.

"Бахмут. Під містом, що не несе жодного стратегічного сенсу для ходу війни, Кремль закопує тисячі мобілізованих, ув’язнених, найманців та військових. Все, аби довести собі: ми ще щось можемо!", - сказав він.

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Подоляк заявив, що росіяни мусять забути про Бахмут та починати готуватися до Ялтинського трибуналу.

1 грудня Інститут вивчення війни дійшов висновку, що через тривалий штурм Бахмута техніка РФ виснажується, а військо деградує.

1 грудня військовий аналітик Гетьман заявив, що на Бахмутському напрямку ЗСУ вдається сковувати ворожу силу, яка зазнає колосальних втрат.

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