Окупантам слід забути про Бахмут й готуватися до Ялтинського трибуналу, - Подоляк
Радник голови Офісу Президента України Володимира Зеленського Михайло Подоляк прокоментував скупчення російських військових під Бахмутом
Про це він написав у себе в twitter.
"Бахмут. Під містом, що не несе жодного стратегічного сенсу для ходу війни, Кремль закопує тисячі мобілізованих, ув’язнених, найманців та військових. Все, аби довести собі: ми ще щось можемо!", - сказав він.
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Подоляк заявив, що росіяни мусять забути про Бахмут та починати готуватися до Ялтинського трибуналу.
- 1 грудня Інститут вивчення війни дійшов висновку, що через тривалий штурм Бахмута техніка РФ виснажується, а військо деградує.
- 1 грудня військовий аналітик Гетьман заявив, що на Бахмутському напрямку ЗСУ вдається сковувати ворожу силу, яка зазнає колосальних втрат.
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