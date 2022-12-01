Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

Аналітики пишуть, що з кінця травня російські війська постійно витрачають бойові сили на невеликі населені пункти довкола Бахмуту; у наступні шість місяців вони змогли просунутися всього кілька кілометрів.

Дії РФ щодо наступу на Бахмут призвели до поступового виснаження живої сили та техніки, внаслідок чого війська були затиснуті у відносно незначних населених пунктах на тижні та місяці.

Ця схема операцій дуже нагадує попередні спроби росіян взяти Сєвєродонецьк та Лисичанськ на початку війни.

За оцінками ISW протягом червня та липня, українські сили фактично дозволили російським військам зосередити зусилля на Сєвєродонецьку та Лисичанську, що мають обмежене оперативне та стратегічне значення, щоб отримати вигоду з деградації російської живої сили та техніки протягом місяців завзятих боїв,

Російські війська врешті-решт захопили Лисичанськ і Сєвєродонецьк і досягли кордону Луганської області, але цей тактичний успіх призвів до незначного оперативного ефекту, вважають експерти.

Зусилля Росії на цьому напрямі здебільшого вже зайшли в глухий кут. Навіть якщо російські війська продовжуватимуть просуватися до Бахмута, Москва не отримає серйозних оперативних переваг.

Витрати, пов'язані з шістьма місяцями жорстоких, завзятих і виснажливих боїв навколо Бахмута, набагато переважують будь-яку оперативну перевагу, яку росіяни можуть отримати від взяття Бахмута. Наступ навколо Бахмута поглинає значну частину доступної бойової могутності Росії, сприяючи просуванню ЗСУ на інших напрямках, резюмували аналітики.

Нагадаємо, військовий експерт Сергій Згурець зазначив, що ЗСУ вже встановили паритет на Бахмутському напрямку, а іноді мають і перевагу над ворогом

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