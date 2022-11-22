Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Ворог намагається діяти навколо Бахмута. В Авдіївці та Мар’їнці ситуація залишається складною. Шляхом посилення наших військ артилерією, ЗСУ вже мають паритет, а в окремі дні і перевагу над ворогом. Ділянка складна, але ворог зазнає втрат. Ця динаміка буде зберігатися й надалі", - зазначив Згурець.

Експерт також додав, що на напрямку Сватове - Кремінна ворог ущільнив свої бойові порядки.

"Через погодні умови неможливе просування у цьому напрямку, працює артилерія. ЗСУ намагаються використовувати будь-які можливості, аби вийти на трасу між Сватовим та Кремінною та обійти Кремінну та Сватове. Це непросте завдання в цих погодних умовах", - зауважив Згурець.

Протягом 21 листопада ворог завдав 16 ракетних та авіаударів по Україні та здійснив понад 50 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Проте українське військо продовжувало завдавати втрати ворогу. Серед ураженого - пару районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки й пункт управління.

Від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила на території України 85 тис. солдатів, 5827 бойових бронемашин і 1537 безпілотників

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