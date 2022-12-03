Про це повідомляє міноборони Британії у twitter.

Британська розвідка звертає увагу, що російські війська продовжують докладати максимум зусиль на ділянці укріпленої лінії фронту довжиною 15 км навколо міста Бахмут у Донецькій області.

Схоже, що російський план передбачає оточення міста шляхом тактичних наступів на північ і південь. Останніми днями Росія, ймовірно, досягла невеликих успіхів на південному фланзі, де вона прагне зміцнити обмежені плацдарми на захід від болотистої місцевості навколо річки Бахмутка.

"З початку серпня Росія віддала перевагу Бахмуту як меті свого головного наступу. Захоплення міста мало б обмежену оперативну цінність, хоча потенційно дозволило б Росії загрожувати Краматорську та Слов’янську. Проте, кампанія була непропорційно дорогою порівняно з можливими вигодами. Існує реалістична можливість, що захоплення Бахмута стало для Росії насамперед символічною, політичною метою", - дійшли висновку в розвідці Британії.

1 грудня Інститут вивчення війни дійшов висновку, що через тривалий штурм Бахмута техніка РФ виснажується, а військо деградує.

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