Таку думку він висловив в етері програми "Вердикт з Сергієм Руденком" на телеканалі "Еспресо".

"Тактичного значення з військової точки зору Бахмут не має. Битва за Бахмут має емоційне та політичне навантаження. Тому, що РФ дуже потрібно показати хоча б трохи переможних дій. Пів року там вже відбуваються бойові дії, але просунутися або захопити місто противник не в змозі. ЗСУ будуть тримати місто до останнього. Якщо ворог зосередить там велику кількість техніки та військовослужбовців, і нам буде безглуздо втрачати життя наших людей заради того, щоб це місто залишилось під українським контролем прямо зараз, ми зробимо так, як ми зробили у Лисичанську та Сєверодонецьку", - підкреслив Гетьман.

За словами військового аналітика, поки що ЗСУ вдається на Бахмутському напрямку сковувати велику силу ворога.

"Росіяни там зазнають колосальних втрат. Бахмут обов’язково залишиться українським. Але, якщо треба буде відійти на певний час - ми можемо це зробити. Це називається тактична оборона. Треба робити правильні кроки, щоб досягти перемоги", - пояснив Гетьман.

На Сватівському та Лиманському напрямках російські війська будують лінії оборони, щоб не допустити просування Збройних Сил України

Російські зусилля навколо Бахмута показують, що Москва докорінно не здобула уроки з попередніх кампаній із великою кількістю жертв, які покладені лише з метою обмеженого оперативного чи стратегічного успіху

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb





























































