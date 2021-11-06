На 88 році життя не стало експрем'єра Юхима Звягільського

Про це у себе на сторінці повідомив екснардеп Ігор Мосійчук, передає Еспресо.TV.



"Декілька годин тому в Інституті сердця від ускладнень спричинених COVID-19 на 88 році життя помер Юхиим Леонідович Звягільський - український політичний та громадський діяч, народний депутат України 1-го, 2-го, 3-го, 4-го, 5-го, 6-го, 7-го та 8-го скликань, герой України, виконувач обов'язків прем'єр-міністра України з вересня 1993 по липень 1994 року, кандидат технічних наук, професор", - повідомив політик.



"Потужний був дядько! Глиба! Понад усе любив свій Донбас і людей з якими там працював все своє життя", - наголосив Мосійчук.

З п'ятниці, 5 листопада, Звягільський перебував у реанімації.





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