На 88 році життя не стало експрем'єра Юхима Звягільського
Ранком суботи, 6 листопада 2021 року, пішов з життя Юхим Звягільський, український державний та бізнесовий діяч, один з найвпливовіших людей на Донбасі
Про це у себе на сторінці повідомив екснардеп Ігор Мосійчук, передає Еспресо.TV.
"Декілька годин тому в Інституті сердця від ускладнень спричинених COVID-19 на 88 році життя помер Юхиим Леонідович Звягільський - український політичний та громадський діяч, народний депутат України 1-го, 2-го, 3-го, 4-го, 5-го, 6-го, 7-го та 8-го скликань, герой України, виконувач обов'язків прем'єр-міністра України з вересня 1993 по липень 1994 року, кандидат технічних наук, професор", - повідомив політик.
"Потужний був дядько! Глиба! Понад усе любив свій Донбас і людей з якими там працював все своє життя", - наголосив Мосійчук.
- З п'ятниці, 5 листопада, Звягільський перебував у реанімації.
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