Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Путін спробує на 9 травня оголосити свою перемогу. Він скаже про захоплення українських територій та сухопутного коридору. Путін спробує перевести в інший режим так звану СВО, яка виконала свої завдання", - підкреслив Світан.

За словами військового експерта, російське військово-політичне керівництво намагатиметься зберегти режим глухої оборони.

"Такі теми закидав в інформаційний простір Пригожин. Такі наративи опрацьовувалися в інфопросторі Росії та отримали нейтральну відповідь. Тому, російське військово-політичне керівництво може прийняти рішення такого роду. Путін може оголосити закінчення "СВО" та намагатиметься зберегти режим глухої оборони, у який вони зараз входять", - додав Світан.