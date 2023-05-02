На 9 травня Путін може оголосити про закінчення так званої спецоперації, - військовий експерт Світан
Полковник запасу ЗСУ, військовий експерт Роман Світан вважає, що російське військово-політичне керівництво намагатиметься зберегти режим глухої оборони
Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".
"Путін спробує на 9 травня оголосити свою перемогу. Він скаже про захоплення українських територій та сухопутного коридору. Путін спробує перевести в інший режим так звану СВО, яка виконала свої завдання", - підкреслив Світан.
За словами військового експерта, російське військово-політичне керівництво намагатиметься зберегти режим глухої оборони.
"Такі теми закидав в інформаційний простір Пригожин. Такі наративи опрацьовувалися в інфопросторі Росії та отримали нейтральну відповідь. Тому, російське військово-політичне керівництво може прийняти рішення такого роду. Путін може оголосити закінчення "СВО" та намагатиметься зберегти режим глухої оборони, у який вони зараз входять", - додав Світан.
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