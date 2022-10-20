На аеродромах Білорусі вже 6 Міг-31К, які можуть нести ракети "Кинджал", - помічник командувача ОС ЗСУ Силкін
Помічник командувача ОС ЗСУ зі стратегічних комунікацій Євген Силкін зазначив, що нещодавно у Білорусь прилетіли ще три російські винищувачі Міг-31К
Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".
"Ці літаки є носіями гіперзвукового ракетного комплексу "Кинджал" і тому зараз таких літаків на території Білорусі вже шість. Вони постійно здійснюють проліт над територією Білорусь й саме вони здійснюють удари по Україні", - зауважив Силкін.
Помічник командувача ОС ЗСУ також додав, що Росія атакує Україну дронами-камікадзе "Shahed-136" з території Білорусі
"На ці дрони впливають погодні умови. Незабаром настануть холоди, дощі, вітри, морози. Ці дрони "Shahed-136" не використовуються під час поганих погодних умов", - пояснив Силкін.
- Генеральний штаб ЗСУ вважає, що ймовірність спроби наступу з території Білорусі зростає через агресивні заяви та дії керівництва Росії та Білорусі
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
40.03
Купівля 40.03Продаж 40.77
-
EUR
Купівля 38.4Продаж 39.43
- Актуальне
- Важливе