Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Ці літаки є носіями гіперзвукового ракетного комплексу "Кинджал" і тому зараз таких літаків на території Білорусі вже шість. Вони постійно здійснюють проліт над територією Білорусь й саме вони здійснюють удари по Україні", - зауважив Силкін.

Помічник командувача ОС ЗСУ також додав, що Росія атакує Україну дронами-камікадзе "Shahed-136" з території Білорусі

"На ці дрони впливають погодні умови. Незабаром настануть холоди, дощі, вітри, морози. Ці дрони "Shahed-136" не використовуються під час поганих погодних умов", - пояснив Силкін.

Генеральний штаб ЗСУ вважає, що ймовірність спроби наступу з території Білорусі зростає через агресивні заяви та дії керівництва Росії та Білорусі

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