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Війна з Росією: хроніка
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Головна війна з Росією На аеродромах Білорусі вже 6 Міг-31К, які можуть нести ракети "Кинджал", - помічник командувача ОС ЗСУ Силкін
Ексклюзив

На аеродромах Білорусі вже 6 Міг-31К, які можуть нести ракети "Кинджал", - помічник командувача ОС ЗСУ Силкін

20 жовтня, 2022 четвер
17:19
війна з Росією Міг-31К

Помічник командувача ОС ЗСУ зі стратегічних комунікацій Євген Силкін зазначив, що нещодавно у Білорусь прилетіли ще три російські винищувачі Міг-31К

Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Ці літаки є носіями гіперзвукового ракетного комплексу "Кинджал" і тому зараз таких літаків на території Білорусі вже шість. Вони постійно здійснюють проліт над територією Білорусь й саме вони здійснюють удари по Україні", - зауважив Силкін.

Помічник командувача ОС ЗСУ також додав, що Росія атакує Україну дронами-камікадзе "Shahed-136" з території Білорусі

"На ці дрони впливають погодні умови. Незабаром настануть холоди, дощі, вітри, морози. Ці дрони "Shahed-136" не використовуються під час поганих погодних умов", - пояснив Силкін.

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