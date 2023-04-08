Про це в етері телемарафону сказав речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, відповідаючи на запитання щодо тактики росіян у повітрі.

"Нікуди не ділася стратегічна авіація, яка розосереджена на різних аеродромах. Маю на увазі літаки Ту-95, які можуть бути у готовності до застосування саме ракетного озброєння, бо 12 літаків щонайменше спостерігається на цих аеродромах, вони можуть атакувати Україну", - зазначив він.

Окрім цього, Ігнат також додав, що на фронті працює і тактична авіація РФ.

"Нікуди не зникла загроза ракетних атак. Атакують вони постійно — йдеться і про гелікоптери, і про штурмову авіацію", - сказав речник.

Також на питання, з чим пов'язані маневри РФ, як-то переведення кількох авіавинищувачів углиб Росії із Білорусі, він зазначив, що певні речі відбуваються не вперше.

Наприклад, коли спостерігаються 20-хвилинні повітряні тривоги при злеті МіГ, це може свідчити про тренувальні польоти.

"А коли з Білорусі відлітають ці кілька МіГів, які там розташовані, - це може бути банальна ротація, якісь технічні моменти. Можливо, ці літаки відлітають і на свої стаціонарні аеродроми, де вони базуються", - поінформував Юрій Ігнат.