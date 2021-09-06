На аукціоні виставлять капелюх Наполеона, продавець заявляє, що він перший - з ДНК імператора
Один із капелюхів імператора Наполеона Бонапарта продадуть на аукціоні
Про це повідомляє hromadske з посиланням на The Guardian.
З’ясувати, кому належав капелюх, дозволив аналіз ДНК.
Його виставили в аукціонному домі Bonhams.
Продавці описали його як "перший, що має сліди ДНК імператора".
Його планують продати 27 жовтня. Ціна - щонайменше $140 тис.
Нинішній власник купив його цілком випадково на невеликому німецькому аукціоні.
Покупця заінтригували характеристики, які могли свідчити про те, що капелюх належав імператору. Розслідування показало, що убір відповідав розміру і віку Наполеона. Тоді його передали на тести.
"Під час ретельного вивчення вмісту капелюха було виявлено п'ять волосин. І дві з них змогли відстежити. Вони мали ДНК Наполеона", — розповідає директор аукціонного дому Bonhams Europe Саймон Коттл.
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