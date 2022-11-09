На Авдіївському напрямку окупанти гинуть сотнями на добу. Втрати РФ перевищують офіційні дані Генштабу, - керівник міськадміністрації Барабаш
На Авдіївському напрямку 8 листопада росіяни 15 разів намагалися вести штурмові дії. Окупанти гинуть сотнями на добу
Про це повідомив керівник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш в етері Еспресо.
За його словами, протягом 8 листопада зафіксували понад 15 спроб ворожого штурму, уранці штурмові дії росіяни вели в районі Водяного, Первомайського, Кам'янки, Красногорівки та Веселого. Росіяни намагаються взяти в кільце українських військових, але безуспішно.
"Ворог несе шалені втрати, іноді сотнями на добу лише на нашому напрямку. Та інформація, яку надає Генштаб, не відповідає дійсності. Втрат набагато більше у ворога", - наголосив Віталій Барабаш.
За його словами, до минулого тижня на Авдіївському напрямку не було мобілізованих окупантів, переважали вагнерівці-зеки, які, зокрема, потрапляли в полон. Зараз в Україні близько 100 тис. мобілізованих росіян, і з їхнім прибуттям відбулося загострення на всій лінії фронту.
Загарбники вдень 8 листопада здійснили близько 16 непотужних обстрілів, зокрема з термобаричної зброї "Солнцепек", ще кілька - уночі. Унаслідок цього одна людина загинула, ще двоє отримали поранення.
- 8 листопада президент України Володимир Зеленський повідомив, що на Донеччині, попри масштабні втрати, окупанти зберігають надвисоку активність і здійснюють десятки атак щодоби.
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