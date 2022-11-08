Про це президент України Володимир Зеленський зазначив у вечірньому зверненні 8 листопада.

Зеленський наголосив: попри те, що в інформаційному просторі спостерігаємо певне зменшення кількості новин із фронту, це не означає, що інтенсивність боїв стала меншою.

"Ситуація складна по всьому фронту. На окремих ділянках тривають, як і раніше, жорстокі позиційні бої, і особливо важко – теж як і раніше – на Донеччині. Активність окупантів там зберігається на надвисокому рівні – десятки атак щодобово. Вони зазнають надзвичайно масштабних втрат, але наказ у них не змінився – так само вийти на адмінмежу Донеччини. Не здаємо там жодного сантиметра нашої землі. І я дякую всім нашим героям, які тримають позиції на Донбасі", – сказав він.

Щодо Херсонщини, то на цьому напрямку, як зазначив Зеленський, українська армія діє "акуратно, продумано і в інтересах звільнення всієї нашої території". Воїни укріплюють позиції, ламають російську логістику, знищують потенціал ворогів утримувати в окупації південь нашої країни.

На Сході українське військо крок за кроком рухається до повернення українського прапора в усі міста й громади, триває активне зміцнення кордонів.

Водночас триває робота з відновлення нормального життя у де окупованих районах України. Так, упродовж минулої доби у двох районах Харківщини повернули газ і електрику понад тисячі домогосподарств.

"Тривають ремонтні роботи і на всіх тих обʼєктах енергетики, які постраждали від нещодавніх російських ударів. Станом на цей вечір близько 4 млн українців у 14 областях та місті Києві відключені від електропостачання. Але більшість – саме за стабілізаційними графіками, а не аварійно", – додав Зеленський.

Від 24 лютого до ранку 8 листопада Російська Федерація втратила на території України 77170 військових, 2786 танків, 5654 ББМ і 278 літаків

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