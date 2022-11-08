Про це повідомив Генштаб ЗСУ на сторінці в фейсбуці.

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 8 листопада орієнтовно складають:

особового складу ‒ близько 77170 (+710) осіб ліквідовано

танків ‒ 2786 (+15) од.

бойових броньованих машин ‒ 5654 (+24) од.

артилерійських систем – 1791 (+9) од.

РСЗВ – 391 (+0) од.

засоби ППО ‒ 203 (+1) од.

літаків – 278 (+1) од.

гелікоптерів – 260 (+0) од.

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1476 (+4) од.

крилаті ракети ‒ 399 (+0) од.

кораблі/катери ‒ 16 (+0) од.

автомобільної техніки та автоцистерн – 4216 (+17) од.

спеціальна техніка ‒ 159 (+2)

"Ще 710 російських окупантів ліквідовано в Україні - найбільших втрат ворог зазнав на Бахмутському та Авдіївському напрямках", - додали в Генштабі.

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