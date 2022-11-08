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Війна з Росією: хроніка
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Головна війна з Росією РФ втратила за добу ще 710 солдатів, 15 танків, літак і 4 безпілотники, - Генштаб ЗСУ

РФ втратила за добу ще 710 солдатів, 15 танків, літак і 4 безпілотники, - Генштаб ЗСУ

8 листопада, 2022 вiвторок
09:50
війна з Росією На фото втрати ворога

Від 24 лютого Російська Федерація втратила на території України 77170 військових, 2786 танків, 5654 ББМ і 278 літаків

Про це повідомив Генштаб ЗСУ на сторінці в фейсбуці.

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 8 листопада орієнтовно складають:

  • особового складу ‒ близько 77170 (+710) осіб ліквідовано

  • танків ‒ 2786 (+15) од.

  • бойових броньованих машин ‒ 5654 (+24) од.

  • артилерійських систем – 1791 (+9) од.

  • РСЗВ – 391 (+0) од.

  • засоби ППО ‒ 203 (+1) од.

  • літаків – 278 (+1) од.

  • гелікоптерів – 260 (+0) од.

  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1476 (+4) од.

  • крилаті ракети ‒ 399 (+0) од.

  • кораблі/катери ‒ 16 (+0) од.

  • автомобільної техніки та автоцистерн – 4216 (+17) од.

  • спеціальна техніка ‒ 159 (+2)

"Ще 710 російських окупантів ліквідовано в Україні - найбільших втрат ворог зазнав на Бахмутському та Авдіївському напрямках", - додали в Генштабі.

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Росія
російська армія
ЗСУ
Військові новини
Вбиті росіяни
втрати окупантів
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