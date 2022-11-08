РФ втратила за добу ще 710 солдатів, 15 танків, літак і 4 безпілотники, - Генштаб ЗСУ
Від 24 лютого Російська Федерація втратила на території України 77170 військових, 2786 танків, 5654 ББМ і 278 літаків
Про це повідомив Генштаб ЗСУ на сторінці в фейсбуці.
Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 8 листопада орієнтовно складають:
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особового складу ‒ близько 77170 (+710) осіб ліквідовано
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танків ‒ 2786 (+15) од.
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бойових броньованих машин ‒ 5654 (+24) од.
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артилерійських систем – 1791 (+9) од.
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РСЗВ – 391 (+0) од.
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засоби ППО ‒ 203 (+1) од.
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літаків – 278 (+1) од.
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гелікоптерів – 260 (+0) од.
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БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1476 (+4) од.
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крилаті ракети ‒ 399 (+0) од.
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кораблі/катери ‒ 16 (+0) од.
-
автомобільної техніки та автоцистерн – 4216 (+17) од.
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спеціальна техніка ‒ 159 (+2)
"Ще 710 російських окупантів ліквідовано в Україні - найбільших втрат ворог зазнав на Бахмутському та Авдіївському напрямках", - додали в Генштабі.
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