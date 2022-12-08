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Війна з Росією: хроніка
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Головна війна з Росією На авіабазі окупантів у Бердянську прогриміли вибухи , - міська ВА

На авіабазі окупантів у Бердянську прогриміли вибухи , - міська ВА

8 грудня, 2022 четвер
16:52
війна з Росією Харківщина, Харківська область, ракетний удар, обстріл, вибух

Очільниця військової адміністрації Бердянська Вікторія Галіціна повідомила, що на авіабазі окупантів у тимчасово окупованому місті прогриміло 18 вибухів

Про це вона розповіла у коментарі "Суспільному".

Галіціна повідомила, що на авіабазі в Бердянську пролунали спочатку три потужні вибухи, а за ними ще 15 меншої сили. Виникла пожежа, майже всі екстренні служби наразі перебувають на місці вибуху.

  • За добу, 2 грудня, українські захисники демілітаризували 3 російські склади з боєкомплектами неподалік Каховки і Бердянська.

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Бердянськ
окуповані території
окупанти
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