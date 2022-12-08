На авіабазі окупантів у Бердянську прогриміли вибухи , - міська ВА

Про це вона розповіла у коментарі "Суспільному".

Галіціна повідомила, що на авіабазі в Бердянську пролунали спочатку три потужні вибухи, а за ними ще 15 меншої сили. Виникла пожежа, майже всі екстренні служби наразі перебувають на місці вибуху.

За добу, 2 грудня, українські захисники демілітаризували 3 російські склади з боєкомплектами неподалік Каховки і Бердянська.

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