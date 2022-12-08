На авіабазі окупантів у Бердянську прогриміли вибухи , - міська ВА
Очільниця військової адміністрації Бердянська Вікторія Галіціна повідомила, що на авіабазі окупантів у тимчасово окупованому місті прогриміло 18 вибухів
Про це вона розповіла у коментарі "Суспільному".
Галіціна повідомила, що на авіабазі в Бердянську пролунали спочатку три потужні вибухи, а за ними ще 15 меншої сили. Виникла пожежа, майже всі екстренні служби наразі перебувають на місці вибуху.
- За добу, 2 грудня, українські захисники демілітаризували 3 російські склади з боєкомплектами неподалік Каховки і Бердянська.
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